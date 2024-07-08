В світовий прокат фільм F1 вийде 25 червня 2025 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала перший трейлер спортивної екшн-драми F1 з Бредом Піттом в головній ролі.

В центрі сюжету фільму – ветеран найвідоміших у світі автомобільних перегонів "Формула-1" Сонні Хейс, який брав участь у цих змаганнях ще у 1990-х роках, однак після жахливої аварії почав "ганяти" в інших дисциплінах. Через багато років друг Хейса і за сумісництвом власник однієї з команд "Формули-1" Рубен просить його повернутися на трасу, щоб стати наставником вундеркінда-новачка Джошуа Пірса.

Окрім Бреда Пітті ("Бійцівський клуб", "Одинадцять друзів Оушена", "Одного разу в Голлівуді", "Швидкісний поїзд") у фільмі також зіграли Дамсон Ідріс ("Пасажир", "За межею", серіал "Чорне дзеркало"), Керрі Кондон ("Банши Інішерина", серіали "Краще подзвоніть Солу", "Рей Донован"), Хав'єр Бардем ("Старим тут не місце", "Вікі Крістіна Барселона", "Дюна"), Кім Бодня (серіали "Вбиваючи Єву", "Відьмак"), Тобайас Мензіс (серіали "Чужеземка", "Корона") та інші.

Також у фільмі взяли участь чимало зірок "Формули-1", в тому числі семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон (він ще виступив у якості консультанта під чай зйомок), а також Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс-молодший, Серхіо Перес, Бенуа Трелюєр та інші.

Зняв фільм американський режисер Джозеф Косинські ("Трон: Спадок", "Світ забуття", "Топ Ґан: Меверік", "Спайдергед").

Музику до фільму написав легендарний німецький композитор Ганс Циммер, відповідальний за музичний супровід величезної кількості голлівудських гітів, в тому числі "Король Лев", "Гладіатор", "Бетмен: Початок", "Дюнкерк", "Той, хто біжить по лезу 2049" та "Дюна".

В світовий прокат фільм F1 вийде 25 червня 2025 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, також невдовзі на великі екрани вийде ще один фільм з Піттом в головній ролі – екшн-комедія "Самотні вовки", де його партнером на знімальному майданчику став Джордж Клуні.

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