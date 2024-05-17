Новий сезон серіалу присвячений Пенелопі Фезерінгтон.

Netflix випустив довгоочікуваний третій сезон американського серіалу "Бріджертони". У новій частині події розгортатимуться навколо Пенелопи Фезерінгтон, яка прагне зустріти справжнє кохання.

У третьому сезоні Пенелопа Фезерінгтон планує нарешті вийти з тіні своєї матері та сестер. Для цього дівчина вирішила знайти чоловіка та вийти заміж. З Європи саме повернувся Колін Бріджертон. Він допомагає своїй подрузі дитинства стати бажаною нареченою та знайти чоловіка. Проте під час їхнього спілкування Колін розуміє, що у нього з'являються почуття до Пенелопи.

У цей час на шлюбному ринку з'являється Франческа Бріджертон. Цього року наймолодша з сестер дебютує, як завидна наречена. Однак дівчина має дещо інші погляди на пошук коханого.

Натомість Крессіда Каупер, яка нібито не має шансів зустріти гідного чоловіка, несподівано показує іншу сторону свого характеру. Водночас королева Шарлотта та леді Денбері будують вдалі весільні партії.

Варто вказати, що 16 травня Netflix презентував лише першу частину сезону, до якої увійшло чотири серії. Решта чотири епізоди можна буде побачити після 13 червня. Тоді шанувальники історії про Бріджертонів дізнаються, чи будуть Колін та Пенелопа разом.

Реакція глядачів

"Я зла на Netflix за те, що поділили сезон на дві частини. Тут все так інтригує. З нетерпінням чекаю"

"Улюблена пара, улюблена книга з серії"

"Проковтнула 2 сезони менш ніж за тиждень, тепер чекаю на 3. Пенелопа дуже гарна, з першого сезону нею милуюся"

"Я реально ридаю від щастя як же я обожнюю цей серіал це найкраще, що колись знімали. Час передивитися 2 попередні сезони"

"Пенелопа, як яблучко: хочеться зірвати і з'їсти! З їхньої сім'ї сама розумна та порядна!"

До слова, перший сезон серіалу вийшов у 2020 році. Він знятий за мотивами романів-бестселерів Джулії Квінн. Одразу після прем'єри серіал став справжнім хітом серед кіноманів. У всіх сезонах події розгортаються у Лондоні епохи Регенства. Усі історії у серіалі вигадані.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли вийде четвертий сезон "Емілі в Парижі".

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