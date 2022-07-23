У хвилинному ролику не обійшлося без сутичок.

23 липня з'явився трейлер фільму "Дон Вік 4". По ньому можна помітити, що рівень постановки боїв помітно виріс. Кінострічка розповість про вбивцю, на якого полюють всі його вороги.

Режисирував четвертий фільм, як і попередні три, Чад Стахелскі. Разом з Кіану Рівзом буде зніматися вже знайомий по франшизі актор Іен Макшейн. Крім того, з'являться і нові герої - Донні Йен і Хіроюкі Санада.

Творці фільму не поспішають розкривати сюжетні деталі, проте вже точно відомо - хепі енду від фільму очікувати не варто.

Зазначимо, робота над фільмом почалася відразу після прем'єри третьої частини фільму в 2019 році. Спочатку вихід четвертої частини планували на травень 2021 року, проте через пандемію коронавірусу його довелося відкласти. Переносили дату прем'єри кілька разів. Зараз очікується, що фільм вийде на широкі екрани 24 березня 2023 року. Режисери кажуть - це ще не кінець історії.

Нагадаємо, гучний епізод "Масяні" про бомбардування російських міст на час зник з YouTube.

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