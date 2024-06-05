Нова частина маж назву "Чужий: Ромул".

Кіностудія 20 Century Studios презентувала перший повноцінний трейлер науково-фантастичного фільму жахів у франшизі "Чужий". Нова частина має назву "Ромул".

Сюжет картини розгортається між першою та другою частинами франшизи – "Чужий" (1979) і "Чужі" (1986). Науково-фантастичний трилер повертає феноменально успішну франшизу "Чужий" до її початків. Під час розчищення занедбаної космічної станції група молодих космічних колонізаторів зіштовхується з найстрашнішою формою життя у Всесвіті.

Головну роль у новій частині зіграла Кейлі Спені – зірка фільму "Прісцилла". Також до акторського складу увійшли Девід Джонссон відомий роллю у серіалі "Індустрія", Арчі Рено (серіал "Тінь і кістка"), Ізабелла Мерсед ("Мадам Павутина"), Спайк Фірн ("Після сонця").

Режисером та сценаристом фільму став уругваєць Феде Альварес. У його творчому доробку відомі стрічки "Не дихай", "Зловісні мерці" та "Дівчина, яка застрягла в павутині". Натомість режисер першої частини "Чужий" Рідлі Скотт став продюсером у новому епізоді. Прем'єра фільму запланована на 16 серпня 2024 року.

Фільми у франшизі "Чужий"

Франшиза фільмів "Чужий" є однією з найвідоміших і успішних в історії наукової фантастики та жахів. Перша картина з'явилася у далекому 1979 році і має назву "Чужий". Фільм режисера Рідлі Скотта, який став класичним представником жанру наукової фантастики та жахів. У ньому група космонавтів на кораблі "Ностромо" стикається зі смертоносним інопланетною сутністю, відому як Чужий.

Другою частиною стала стрічка "Чужий: Союз" 1986 року. Режисер Джеймс Кемерон презентував продовження фільму, де група військових намагається вижити на колонізованій планеті, де знову з'являється Чужий.

Наступними були "Чужий 3" (1992) та "Чужий: Воскресіння" (1997). Ці фільми розширюють світ франшизи і розповідають нові історії про зустрічі зі Чужим на різних планетах та космічних станціях.

"Чужі проти Хижаків" (2004) та "Чужі проти Хижаків: Реквієм" (2007). Стрічки являють кросовер між франшизами "Чужий" та "Хижак", де два види інопланетних хижаків зіштовхуються між собою, викликаючи хаос на Землі та інших планетах.

Також у франшизі виходила частина "Чужий: Заповіт" (2017). Події фільму розгортаються у світі "Чужого" і є продовженням оригінальної історії, де група колоністів стикається з небезпекою на новій планеті.

Нагадаємо, раніше вийшов трейлер третього фільму з Томом Гарді "Веном: Останній танець".

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