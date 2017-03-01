У мережі з'явився другий трейлер нового "Чужого" (відео)

Кінокомпанія 20th Century Fox у своєму YouTube оприлюднила другий трейлер до фільму "Чужий: Заповіт". У ньому добре видно ксеноморфа, що нападає на землян-колоністів.

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Режисером картини, яка з'явиться у прокаті в травні, став Рідлі Скотт. Головні ролі виконують Майкл Фассбендер та Кетрін Вотерстоун.