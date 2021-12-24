Стрічка Marvel встановила рекорд за зборами, пробувши в прокаті тиждень.

"Людина-павук: Додому шляху нема", який показав вкрай успішний старт і рекордні збори в перші вихідні, став найкасовішим фільмом Голлівуду за рік.

Про це повідомляє видання Deadline.

Читайте також"Людина-павук: Додому шляху нема" виходить в прокат: чи є сцена після титрівЗбори "Людина-павук: Додому шляху нема" за 8 днів у прокаті перевалили за 800 млн доларів. Сума зборів по всьому світу станом на 23 грудня - 813,9 млн доларів.

Фільм обійшов останню частину бондіани - "Не час помирати" - що зібрала в прокаті 774 млн.

Таким чином стрічка стала третьою найкасовішою стрічкою і найкращим голлівудським фільмом року.

Касові збори за межами США - 457 млн доларів, найбільше стрічка зібрала у Великобританії, Мексиці та Франції.

Вас також можуть зацікавити новини: