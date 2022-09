Більшість незадоволених глядачів непогано оцінили звук та картинку, однак залишилися повністю незадоволені сюжетом, персонажами та діалогами.

1 вересня 2022 року вийшли першві два епізоди фентезі-серіалу "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power), однак, схоже, фанати легендарної франшизи за мотивами творів Джона Рональда Руела Толкіна новинку зовсім не оцінили.

Так, на популярному кіноагрегаторі Rotten Tomatoes глядачі дали йому лише 36% схвалення, що є надзвичайно низьком показником для одного з найбільш очікувних серіалів року.

Більшість незадоволених глядачів непогано оцінили звук та картинку, однак залишилися повністю незадоволені сюжетом, персонажами та діалогами.

"Посереднє фентезі в кращому випадку. Персонажі – дерев’яні з посередніми діалогами. Вони намагаються створити речення, які звучать розумно, але в результті вони звучать нудними. Яке марнотратство", – написав один з коментаторів.

"Це не Толкін, легендаріум був розірваний на частини, щоб вставити посередні вигадані сюжетні лінії. Якщо ви шукаєте просто красивий фентезі-серіал, це буде нормально. Справжнім фанатам Толкіна краще триматися подалі", – додав інший обурений фанат.

"Найбільша моя критика полягає в тому, що це було нудно, і я постійно перевіряв, скільки часу залишилося. Візуально це виглядає гарно, але це не має значення, коли історії погані, а вибір персонажів спантеличує. Я пам’ятаю оригінальну трилогію та болісне очікування між фільмами, і сподівався, що цей серіал подарує мені таке ж відчуття очікування, але після перших двох епізодів я нічого не відчуваю до цього шоу. Загалом велике розчарування", – підсумував ще один глядач.

Так само низькі оцінки від широкої аудиторії серіал отримав і на іншому популярному кіноагрегаторі Metacritic – лише 2,3 бали з 10 на базі понад 1 тисячі рев'ю, що відповідає харктеристиці "в цілому погані відгуки".

Цікаво, що професійні критики виявилися набагато більш прихильними до новинки. Так, на Rotten Tomatoes у нього 84% схвалення від кінооглядчів, а на Metacritic – 71 бал, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки". На IMDb у серіалу тверда оцінка 6,5 балів з 10 на основі більш ніж 50 тисяч відгуків. Серед користувачів Google серіал позитивно оцінили 67%.

Нагадаємо, події серіалу "Володар перснів: Персні влади" розгортаються за тисячі років до описаних у фільмах трилогій "Хоббіт" та "Володр перснів" і охоплять всі головні події Другої епохи легендаріума Толкіна: викування кілець влади, сходження Саурона, епічну історію Нуменора, останній альянс ельфів і людей. При цьому низка персонажів і сюжетних ліній є вигадкою шоураннерів і сценаристів серіалу і відсутні в оригіналах Толкіна.

При цьому в центрі сюжету опинилися кілька знайомих за оригінальною трилогією персонажів з ельфійського царства, серед яких – Ельронд і Галадріель.

Загалом 1 сезон серіалу, що виходить на Amazon Prime Video, складатиметься з 8 епізодів.

