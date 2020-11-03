Володимир Шафранюк працював над багатьма відомими мультфільмами.

Помер відомий художник, один з творців лялькового мультфільму "Чарівник Смарагдового міста" і серії мультфільмів про Незнайка Володимир Шафранюк.

Про це повідомляє РЕН ТВ.

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Художник помер у себе вдома в Москві у віці 85 років.

Володимир Шафранюк народився 14 лютого 1935 року. З 1964 по 1967 роки працював на кіностудії "Союзмультфільм", а з початку 1970-х до середини 1980-х - на студії "Мульттелефільм".

Працював над мультфільмами "Добриня Микитович", "Чиї в лісі шишки" і "Чарівник Смарагдового міста", а також над серією мультфільмів про Незнайка - "Незнайка-музикант", "Незнайка зустрічається з друзями", "Незнайка за кермом" і "Незнайка-художник".

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Автор: УНІАН