Уперше колядку гурт виконав ще торішнього Різдва на святковому концерті у Палаці Спорту в Києві.

Рок-гурт «Воплі Відоплясова» напередодні Святого Миколая випустив свою версію найпопулярнішої колядки «Добрий вечір тобі».

Анонсував аудіотрек на своїй сторінці у Facebook лідер ВВ, рок-музикант Олег Скрипка.

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«Наприкінці цього геть не простого року всі ми вже поринули з головою у передноворічні турботи. Саме у ті солодкі святкові передчуття, коли ми чекаємо на Різдво Христове. Це світле свято кожному дарує змогу очиститись і почати новий рік зі світлими намірами та думками. А ми живемо в цікаві часи, коли ця прекрасна традиція вертається у кожну домівку і на велику сцену», – пояснюють у ВВ.

Текст колядки «поклали» на електрогітару й басові. Усередині треку звучать мотиви на кшталт легендарного барабанного соло The Queen «We Will Rock You».

Уперше колядку гурт виконав ще торішнього Різдва на святковому концерті у Палаці Спорту в Києві. Однак музиканти вирішили зробити експеримент і перетворити її на «стадіонний епічний рок».

«Добрий вечір» — це Різдвяний подарунок всім слухачам від ВВ. Нова Зоря обов’язково осяє вашу оселю! У вас і нас все буде гаразд», – вітають українські рок-виконавці.

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Автор: Яна Ставська