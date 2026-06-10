Вибратися з пащі гіганта: вийшов трейлер трилера про виживання 'Падіння кита'

В український прокат фільм має вийти 15 жовтня 2026 року.

Вийшов український трейлер пригодницького трилера про виживання "Падіння кита" (Whalefall).

В центрі сюжету – молодий дайвер Джей Ґардінер, який після смерті свого суворого батька Мітта вирушає до узбережжя Центральної Каліфорнії, щоб виконати його останню волю. Однак під час занурення хлопця ковтає гігантський кашалот. Опинившись у череві тварини та маючи лише годину запасу кисню, Джей усвідомлює, що саме важко здобуті життєві уроки батька можуть стати ключем до його порятунку.

Головну роль у фільмі зіграв американський актор Остін Абрамс ("Самотні вовки", "Зброя", "Оселя зла", серіал "Ейфорія").

Відео дня

Також у стрічці задіяні Джош Бролін ("Старим тут не місце", "Сікаріо", "Дедпул 2", "Зброя", "Ножі наголо: Прокинься, покійнику", "Сузір'я Великого Пса", франшизи "Месники", "Дюна"), Елізабет Шу ("Малюк-каратист", "Назад у майбутнє 2", серіал "Хлопаки"), Джон Ортіс ("Конг: Острів Черепа", "Ніхто 2", франшиза "Форсаж"), Джейн Леві ("Зловісні мерці", "Не дихай", серіал "Касл-Рок"), Емілі Радд (трилогія "Вулиця страху", серіал "One Piece") та інші.

Зняв стрічку за власним сценарієм американський режисер Браян Даффілд ("Ніхто тебе не врятує", "Спонтанність"). Також він відзначився сценарною роботою над фільмами "Нянька", "Любов і монстри", "Під водою" та "Дивергент 2".

Сюжет фільму заснований на однойменному романі 2023 року американського письменника Деніела Крауса – він також виступив співсценаристом екранізації. Найбільше Краус відомий спільною роботою з культовими режисерами Джордж Ромеро ("Живі мерці") та Ґільєрмо дель Торо (саме на основі його роману було знято оскароносну "Форму води").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм має вийти 15 жовтня 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: