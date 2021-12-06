Команда жінок, найстаршій з яких 75 років, вразили українців своїм танцем.

70-річні чірлідерки з Харкова підірвали мережу запальними шпагатами. Команда з 11 танцівниць виступила на проекті "Україна має талант". Найстаршій учасниці колективу Nice ladies вже 75 років, а наймолодшій - 58.

Жінки з Харкова вразили не тільки суддів проекту. Соціальні мережі вибухнули компліментами, українці не можуть надивитися на талановитих та спритних чірлідерок.

На сцені танцівниці виконали запальний танець, вони весело стрибали та сідали на шпагати. Стрункі, бадьорі та веселі - жінки на власному прикладі показали, що вік може бути просто цифрою у паспорті.

"Які ніжки", "наша гордість", "та вони дадуть фору навіть 20-річним!", "ось справжні таланти", "Україна має пишатися такими запальними бабцями", - коментатори прийшли у захват від танців чірлідерок.

Найстарша учасниця команди - 75-річна чірлідерка - має звання майстра спорту з художньої гімнастики. Також у колективі виступає 71-річна лижниця й майстер спорту зі спортивної гімнастики, яка досі працює викладачем на кафедрі фізкультури в університеті.

Інші учасниці колективу - прості жінки, які не мають спортивного минулого. Вони почали займатися запальними танцями після того, як одна з них заснувала першу в Україні групу чірлідингу. Жінки зібрали команду усього за місяць, вони вже стали чемпіонками світу та Європи.

Усі судді проекту "Україна має талант" сказали 70-річним танцівницям "Так", вони пройшли до наступного етапу шоу.

Нагадаємо, нещодавно на проекті відбувся скандал - вульгарна пісня учасниці про Україну обурила суддів. Дівчина виконала пісню власного твору, до слова "Україна" вона підібрала риму "героїна" і "кокоїна".

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Автор: Віолетта Орлова