Євробачення-2021: букмекери назвали пісні, які мають найбільше шансів на перемогу

На даний момент відомі 26 пісень, які будуть представлені на конкурсі.

Перше місце впевнено тримає група Daði Freyr з Ісландії, хоча їх конкурсна пісня буде представлена 10 березня. Читайте такожВірменія відмовилася від участі в "Євробаченні-2021" Другу позицію за ставками отримала італійська група Måneskin з композицією "Zitti e buoni". Третій крок зробив представник Франції Barbara Pravi з піснею "Voil à". Четверте, п'яте і шосте місце дійшли до Болгарії (презентація пісні призначена на 10 березня), Литва (група THE ROOP з композицією "Дискотека") і Швеція (національний фінал відбудеться 13 березня, де ми дізнаємося ім'я конкурсанта). Український гурт Go-A Band з піснею "Шум" опинився на 19-му місці. Євробачення-2021: що відомо Конкурс буде проводитися в Роттердамі, але якщо країни знову оголосять жорсткий карантин, Роттердам буде проводити конкурс без глядачів, а країни, що беруть участь, будуть виступати в студіях своїх країн

Починаючи з конкурсу 2021 року виконавцям буде дозволено використовувати заздалегідь записаний бек-вокал. Це зроблено для того, щоб знизити кількість членів делегації, розширити творчий потенціал кожної заявки і знизити технічне навантаження на мовника-організатора Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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