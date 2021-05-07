У новій версії пісня набула мінімалізму та якісного біта.

Гурт Go-A, що представляє Україну на Євробаченні 2021, спільно з Dj NANA презентували ремікс на пісню "Шум".

Прем’єра відбулась на офіційних сторінках конкурсантів у мережі.

У новій версії пісня набула мінімалізму та якісного біта, пишуть артисти.

Читайте такожОприлюднено перші кадри приквелу "Гри престолів"Dj NANA пояснила, що їй подобається обраний гуртом етно-електро-фолк, тому з’явилось бажання зробили щось разом.

«Завжди цікаво спостерігати за тим, якою бачать нашу творчість. У Нани цікаве та незвичайне прочитання. Сподіваємося, що ми дочекаємося моменту, коли нам дозволять нарешті зібратись на танцполах. Мені здається, саме там наш ремікс максимально зможе розкрити свій потенціал», – коментує гурт Go-A.

Dj NANA додала, що у колаборації з групою вважала своїм головним завданням додати нового звучання треку, але при цьому зберегти його самобутність.

«У роботі над треком для мене було важливо додати свій концепт, характер і звучання, зберігши стилістику гурта. Музика Go-A відображає нашу культуру і несе її у світ. Я була дуже рада доторкнутися до творчості такого цікавого, самобутнього колективу та їх композиції «Шум», – зауважила артистка.

Євробачення 2021: що відомо

Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум".

Півфінали та фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде переглянути на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

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Автор: Яна Ставська