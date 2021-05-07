Гурт Go-A, що представляє Україну на Євробаченні 2021, спільно з Dj NANA презентували ремікс на пісню "Шум".
Прем’єра відбулась на офіційних сторінках конкурсантів у мережі.
У новій версії пісня набула мінімалізму та якісного біта, пишуть артисти.
Читайте такожОприлюднено перші кадри приквелу "Гри престолів"Dj NANA пояснила, що їй подобається обраний гуртом етно-електро-фолк, тому з’явилось бажання зробили щось разом.
«Завжди цікаво спостерігати за тим, якою бачать нашу творчість. У Нани цікаве та незвичайне прочитання. Сподіваємося, що ми дочекаємося моменту, коли нам дозволять нарешті зібратись на танцполах. Мені здається, саме там наш ремікс максимально зможе розкрити свій потенціал», – коментує гурт Go-A.
Dj NANA додала, що у колаборації з групою вважала своїм головним завданням додати нового звучання треку, але при цьому зберегти його самобутність.
«У роботі над треком для мене було важливо додати свій концепт, характер і звучання, зберігши стилістику гурта. Музика Go-A відображає нашу культуру і несе її у світ. Я була дуже рада доторкнутися до творчості такого цікавого, самобутнього колективу та їх композиції «Шум», – зауважила артистка.
Євробачення 2021: що відомо
- Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.
- Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.
- Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум".
- Півфінали та фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде переглянути на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.
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