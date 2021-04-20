Учасниця від Австралії на пісенному конкурсі Євробачення-2021 співачка Montaigne не зможе виступити на сцені конкурсу в Роттердамі.
Читайте такожУ трійці фаворитів Євробачення 2021 відбулася ротація - прогноз букмекерів (фото)Новиною про відсутність австралійської делегації на конкурсі 24-річна виконавиця поділилася в Instagram. Повідомляється, що оцінивши варіанти і взявши все до уваги, австралійська делегація вирішила не їхати на конкурс Євробачення через проблеми, пов'язані з поїздками в Роттердам і назад в період пандемії COVID-19.
"З жалем повідомляю вам, що цього року я не поїду в Роттердам на Євробачення. Але я в захваті від того, що можу представити Technicolor. Я буду брати участь, але віддалено. Ми надішлемо виступ з піснею Technicolor з Австралії", - повідомила співачка.
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