Співачка не поїде в Роттердам через пандемію коронавірусу.

Учасниця від Австралії на пісенному конкурсі Євробачення-2021 співачка Montaigne не зможе виступити на сцені конкурсу в Роттердамі.

Читайте такожУ трійці фаворитів Євробачення 2021 відбулася ротація - прогноз букмекерів (фото)Новиною про відсутність австралійської делегації на конкурсі 24-річна виконавиця поділилася в Instagram. Повідомляється, що оцінивши варіанти і взявши все до уваги, австралійська делегація вирішила не їхати на конкурс Євробачення через проблеми, пов'язані з поїздками в Роттердам і назад в період пандемії COVID-19.

"З жалем повідомляю вам, що цього року я не поїду в Роттердам на Євробачення. Але я в захваті від того, що можу представити Technicolor. Я буду брати участь, але віддалено. Ми надішлемо виступ з піснею Technicolor з Австралії", - повідомила співачка.

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Автор: Ірина Погоріла