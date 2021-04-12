Конкурс пройде в Роттердамі / фото pixabay.com
У Роттердамі на арені Ahoy почався монтаж сцени для проведення конкурсу "Євробачення-2021".
Фахівці вже розпочали роботи з підготовки сцени, прес-центру, лаштунків та решти інфраструктури. Закінчаться роботи аж 28 квітня. І тільки після цього почнуться репетиції перед самим конкурсом.
Євробачення 2021: що відомо
- Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні
- Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня
- Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі
- Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум"
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