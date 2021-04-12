Роботи закінчаться 28 квітня.

У Роттердамі на арені Ahoy почався монтаж сцени для проведення конкурсу "Євробачення-2021".

Фахівці вже розпочали роботи з підготовки сцени, прес-центру, лаштунків та решти інфраструктури. Закінчаться роботи аж 28 квітня. І тільки після цього почнуться репетиції перед самим конкурсом.

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Автор: Діана Могилєвич