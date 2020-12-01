На першому місці опинився кліп Клави Коки.

YouTube назвав найпопулярніші відео за 2020 рік. Рейтинг трохи відрізняється від того, що був у 2019 році.

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Наприклад, минулого року на першому місці був кліп Клави Коки і NILETTO на пісню "Краш". На другому місці опинився хіт LITTLE BIG - HYPNODANCER. Замикає трійку лідерів кліп ARTIK & ASTI- Девочка танцуй. Четверте місце зайняв кліп MIA BOYKA і Єгора Шип - Пікачу. А ось п'яте місце за треком Uno від Little Big.

У 2020 році до рейтингу увійшли нові кліпи, відео та шоу. І так, топ-10 найпопулярніших відео за 2020 рік:

Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)

Холостячка - Випуск 1 від 23.10.2020

Від пацанки до панянки. Випуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020

Богдан. Крах Зеленського, Єрмак, кидок Путіна, посадка Порошенка, Коломойський. В гостях у Гордона

Повернулися в ШКОЛУ на Один День!

Юрій Дудь х Лоліта / що було далі?

MORGENSHTERN - головний шоумен Росії - 2020 / вДудь

CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Євген Бондаренко)

І чому всі на ньому збожеволіли. Великий Випуск.

ЗА СКІЛЬКИ ХВИЛИН ОПАРИШІ З'ЇДЯТЬ БУРГЕР?

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Автор: УНІАН