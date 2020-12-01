YouTube назвав найпопулярніші відео за 2020 рік. Рейтинг трохи відрізняється від того, що був у 2019 році.
Читайте такожФронтвумен The Hardkiss випустила кліп про історію кохання з чоловіком
Наприклад, минулого року на першому місці був кліп Клави Коки і NILETTO на пісню "Краш". На другому місці опинився хіт LITTLE BIG - HYPNODANCER. Замикає трійку лідерів кліп ARTIK & ASTI- Девочка танцуй. Четверте місце зайняв кліп MIA BOYKA і Єгора Шип - Пікачу. А ось п'яте місце за треком Uno від Little Big.
У 2020 році до рейтингу увійшли нові кліпи, відео та шоу. І так, топ-10 найпопулярніших відео за 2020 рік:
- Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)
- Холостячка - Випуск 1 від 23.10.2020
- Від пацанки до панянки. Випуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленського, Єрмак, кидок Путіна, посадка Порошенка, Коломойський. В гостях у Гордона
- Повернулися в ШКОЛУ на Один День!
- Юрій Дудь х Лоліта / що було далі?
- MORGENSHTERN - головний шоумен Росії - 2020 / вДудь
- CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Євген Бондаренко)
- І чому всі на ньому збожеволіли. Великий Випуск.
- ЗА СКІЛЬКИ ХВИЛИН ОПАРИШІ З'ЇДЯТЬ БУРГЕР?
Інші новини УНІАН:
- Настя Каменських випустила довгоочікуваний трек Vibe
- "Океан Ельзи" презентував кліп до пісні "Знову" з нового проекту Вакарчука (відео)
- "Холостячка" 6 випуск: одразу два учасники покинули шоу - хто залишився на проекті (фото, Відео)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram