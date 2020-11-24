Пісня називається "Все було так".

Українська співачка Юлія Саніна випустила кліп на пісню "Все було так".

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Про це повідомляє Vogue.

Кліп присвячений історії кохання Юлії та її чоловіка Валерія Бебко. Його зняли в чорно-білому кольорі.

"Пісня настільки позитивна, впевнена, що закохані люди будуть присвячувати її один одному. У фіналі пісні я зізналася в коханні своєму чоловікові і ми показали нашого сина Даню, який сам захотів знятися в цій історії", - розповідає Юлія Саніна.

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Автор: УНІАН