Саніна випустила кліп / instagram.com/the_hardkiss
Українська співачка Юлія Саніна випустила кліп на пісню "Все було так".
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Про це повідомляє Vogue.
Кліп присвячений історії кохання Юлії та її чоловіка Валерія Бебко. Його зняли в чорно-білому кольорі.
"Пісня настільки позитивна, впевнена, що закохані люди будуть присвячувати її один одному. У фіналі пісні я зізналася в коханні своєму чоловікові і ми показали нашого сина Даню, який сам захотів знятися в цій історії", - розповідає Юлія Саніна.
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