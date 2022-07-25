Ці фільми про жіноче перетворення вам точно сподобаються!

Кожній дівчині хоч раз в житті хотілося змін. Хтось оновлює гардероб, хтось змінює зачіску, а хтось кардинально змінює свій стиль життя. На щастя, більшість таких змін на краще.

Отже, топ-5 фільмів про круте перетворення, які точно вам сподобаються.

"Диявол носить Prada"

Провінціалка все життя мріяла стати успішним журналістом. Одного разу вона потрапляє під керівництво деспотичного редактора одного з журналу мод. Тоді дівчина ще не знала, з чим їй доведеться зіткнутися і як зміниться її життя.

"Міс Конгеніальність"

У центрі сюжету співробітниця ФБР, яка за збігом обставин стає агентом під прикриттям на щорічному престижному конкурсі "Міс Сполучені Штати". До слова, головну роль у фільмі зіграла красуня Сандра Буллок.

"Красуня на всю голову"

Головна героїня півжиття намагалася схуднути. Вона вимотувала себе дієтами, тренуваннями та іншими фізнавантаженнями. Але все це не давало результатів. Одного разу вона випадково падає з велотренажера і знаходить немислиму впевненість в собі. Після удару головою їй здається, що вона просто чарівна.

"Попелюшка"

Амбітна Елла хоче стати швачкою і одного разу запустити свою власну лінію одягу. Вона наполегливо йде до своїх цілей за допомогою Феї, і навіть не підозрює, кого вона зустріне на своєму шляху.

"Відмінниця легкої поведінки"

Ця історія про завучку, яка намагається вульгарні жарти однолітків обернути на свою користь. Як вона з простачки перетворитися на справжню відірву - дивіться.

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