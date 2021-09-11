Також з нагоди Дня українського кіно глава держави підписав указ, згідно з яким за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено 17 діячів кіномистецтва.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 464/2021 "Про заходи щодо сприяння розвитку кінематографії в Україні".

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, згідно з указом, уряд має прискорити розробку законопроекту про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії та подати його на розгляд Верховної Ради.

Кабмін повинен урегулювати питання стосовно звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання робіт і послуг іноземним суб’єктам кінематографії при виробництві ними фільмів на території України для надання їм державної підтримки у формі державної субсидії для повернення частини здійснених при виробництві фільмів кваліфікованих витрат.

Також уряд має забезпечити ефективне управління державними підприємствами, які провадять діяльність у сфері кінематографії.

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Має активізуватися міжнародна співпраця з метою закріплення на світовому кіноринку іміджу України як держави з висококонкурентною індустрією кінематографії.

Також з нагоди Дня українського кіно глава держави підписав указ, згідно з яким за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено 17 діячів кіномистецтва. Чотирьох акторок відзначено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Троє діячів кіно отримали медаль "За працю і звитягу".

Одній особі присвоєно почесне звання "Народний артист України", чотирьом – "Заслужений артист України". Дев’ять осіб отримали звання "Заслужений діяч мистецтв України", п’ять – "Заслужений працівник культури України".

Як відомо, кожну другу суботу вересня в Україні відзначають День вітчизняного кіно.

Автор: Катерина Гірник