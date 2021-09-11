У 2022 році подібні парки буде відкрито у Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Сумах.

Президент Володимир Зеленський обіцяє, що спортивні урбан-парки, на зразок відкритого в Києві на території Національного комплексу "Експоцентр України", до 2023 року з’являться в усіх обласних центрах України.

Як повідомляє Офіс президента, про це Зеленський сказав під час відвідання разом з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом урбан-парку на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) в Києві.

"Вітаю всю наш команду, команду ВДНГ, що ми за такий короткий термін побудували такий класний урбан-парк. У найближчі роки всі обласні міста – і не тільки – побачать такий клас, який, мені здається, дуже сподобається українським громадянам, особливо найменшим", – зазначив Володимир Зеленський після ознайомлення з урбан-парком.

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За його словами, у 2022 році подібні парки буде відкрито у Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Сумах, а у 2023-му заплановане їхнє відкриття у майже всіх обласних центрах та ще кількох великих містах України.

Що є на території урбан-парку

На території парку працюють: скейт-парк, призначений для екстремальних вуличних культур; стрітфутбольний спот для тренувань з вуличного футболу: 3х3, фристайлу; стрітбольний спот для тренувань зі стрітболу та баскетболу 3х3 і 5х5; стрітденс і івент-спот для занять вуличними танцями: брейком, хіп-хоп-денсом, денсхолом, папінгом, локінгом тощо; стрітворкаут-спот для відповідних активностей, тренувань, майстер-класів, а також всеукраїнських джемів і батлів зі стрітворкауту; паркур-спот для вуличних тренувань з паркуру, майстер-класів, зйомок паркур-контенту, всеукраїнських джемів та батлів; бігова доріжка у лісовій зоні завдовжки 3,5 км.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що до серпня наступного року на території столичного урбан-парку мають з'явитися три басейни, 10-метрова вишка для стрибків у воду, зона для пляжного спорту, працюватиме сонячна електростанція та екопаркінг.

Автор: Катерина Гірник