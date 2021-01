У другому епізоді спробує свої сили на сцені "сліпих прослуховувань" співак NIKITA LOMAKIN.

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1" покажуть другий випуск "сліпих прослуховувань" шоу "Голос країни-11". Читайте також"Голос країни-11": як минув перший ефір (фото)

"Голос країни-11": що чекає на глядачів у другому ефірі

У другому епізоді спробує свої сили на сцені "сліпих прослуховувань" співак NIKITA LOMAKIN, за якого між Тіною Кароль і співачкою DOROFEEVA відбудеться справжня жіноча битва. Виконає артист легендарний саундтрек до фільму "Титанік" під назвою My Heart Will Go On.

Здивує глядачів і спадкоємиця унікальної бібліотеки українських пісень Галина Куришко. Бабуся Галини була берегинею понад 200 пісень поліського фольклору, які передавалися з покоління в покоління кілька століть.

Також на шоу прийде Богдан Муха, який виконає легендарний хіт групи Queen під назвою The Show Must Go On і надихне своїм співом Олега Винника постати в образі справжнього рокера. Артисти разом заспівають хіт гурту Rammstein.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко