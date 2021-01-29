Цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1" покажуть другий випуск "сліпих прослуховувань" шоу "Голос країни-11". Читайте також"Голос країни-11": як минув перший ефір (фото)
"Голос країни-11": що чекає на глядачів у другому ефірі
У другому епізоді спробує свої сили на сцені "сліпих прослуховувань" співак NIKITA LOMAKIN, за якого між Тіною Кароль і співачкою DOROFEEVA відбудеться справжня жіноча битва. Виконає артист легендарний саундтрек до фільму "Титанік" під назвою My Heart Will Go On.
Здивує глядачів і спадкоємиця унікальної бібліотеки українських пісень Галина Куришко. Бабуся Галини була берегинею понад 200 пісень поліського фольклору, які передавалися з покоління в покоління кілька століть.
Також на шоу прийде Богдан Муха, який виконає легендарний хіт групи Queen під назвою The Show Must Go On і надихне своїм співом Олега Винника постати в образі справжнього рокера. Артисти разом заспівають хіт гурту Rammstein.
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