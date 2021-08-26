Англійський актор Джейкоб Андерсон приєднався до акторського складу серіалу-адаптації "Інтерв'ю з вампіром".
Про це повідомляє Variety, посилаючись на свої джерела.
Причому Андерсону буде відведена одна з головних ролей - вампіра Луї, наверненого давнішим кровопивцем Лестатом. Роль останнього виконає Сем Рід.
Мінісеріал включатиме 8 серій. Його шоураннером і сценаристом виступив Ролін Джонс, а автор серії оригінальних романів "Вампірські хроніки" Енн Райс виступила одним з продюсерів проекту.
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Режисер "Гри престолів" Алан Тейлор поставить два перших епізоди серіальної версії "Інтерв'ю з вампіром".
Реліз очікується на телеканалі AMC в 2022 році.
Нагадаємо, що в першій екранізації роману Райс, яка вийшла в 1994 році, роль Луї виконав Бред Пітт, а Лестата грав Том Круз.
Ми також повідомляли про те, що американський репер Снуп Догг приєднався до акторського складу майбутнього серіалу Netflix про вампірів "Денна зміна", де він зіграє борця з монстрами, що висмоктують кров.