Дефо відомий за фільмами "Американський психопат", "Людина-павук" та "Аквамен".

66-річний голлівудський актор Віллем Дефо, відомий за фільмами Ларса фон Трієра та Роберта Еггерса, знявся у новій розкішній фотосесії для лайф-стайл глянцю "Citizen K Magazine".

Нові знімки з американською зіркою з’явилася на офіційному акаунті журналу.

Автори зйомок спіймали справжній дух середньовічної готики й скористалися талантом самого актора, вигідно підкресливши його харизматичну зовнішність темним класичним костюмом і вінтажним медальйоном у давньоримському стилі.

Дефо знявся у десятках голлівудських фільмів, почавши кар’єру у 1980-му з "Брами раю".

Відомий насамперед за стрічками "Тінь вампіра" (Макс Шрек), "Американський психопат" (Дональд Кімбал), "Людина-павук" (Зелений гоблін), "Антихрист", "Німфоманка", "Аквамен" та "Маяк".

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Автор: Віолетта Орлова