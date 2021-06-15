У фільмі ключовою темою буде едипів комплекс.

Актори Рейчел Вайс та Колін Фаррелл знімуться у новому фільмі «Дитя любові» (Love Child) від режисера Тодда Солондза.

Про це пишуть IndieWire.

Раніше актори вже грали разом у стрічці «Лобстер» 2015 року.

«Це мій перший фільм із сюжетом, і перший фільм, дія якого відбувається в Техасі. Він веселий і сексуальний, а ще заснований на фільмах, які надихнули мене стати режисером. Мені дуже подобається творчість Рейчел і Коліна, тож я шаную можливість утілити їхню пристрасть до серйозної й несподіваної роботи», – поділився режисер Солондз.

«Дитя любові»: що відомо про фільм

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Сюжет. Стрічка розповідає про дитину, яка планує позбутися свого батька, щоб отримати всю увагу матері. Проте плани руйнуються, коли з’являється привабливий незнайомець.

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Автор: Катерина Шварц