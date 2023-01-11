Президент наголосив, що Україна припинить російську агресію на своїй землі.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до глядачів кінопремії "Золотий глобус". Третьої світової війни не буде, це не трилогія, наголосив він.

Як повідомляє видання Variety, президента України представив актор та режисер Шон Пенн. Він зустрічався з Зеленським у листопаді минулого року у Києві та знімав документальний фільм про Україну.

"Від неземної мужності молодих іранців, які повстають, до завжди наполегливого жіночого руху Афганістану. Нам чітко нагадують, що свобода мріяти — це не просто людська розкіш, а скоріше людська потреба, за яку потрібно боротися та жертвувати. Я з гордістю представляю людину, яка сьогодні ввечері представляє найвідточеніший наконечник списа, якби свобода мріяти була таким списом", - сказав Пенн.

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Згодом прозвучало відеозверенння Зеленського до глядачів, на початку якого він нагадав про перший "Золотий глобус" у 1944 році.

"Друга світова війна ще не закінчилася, але ситуація змінилася, всі знали, хто переможе. Попереду були ще битви і сльози, саме тоді з’явилася премія "Золотий глобус" для вшанування найкращих виконавців 1943 року... Зараз 2023 рік, війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється", - сказав він.

Президент наголосив, що вже зрозуміло, хто переможе у цій війні. Зазначається, що аудиторія аплодувала, коли Зеленський оголосив свій прогноз про перемогу України.

"Попереду ще битви і сльози, але тепер я точно можу сказати, хто найкращий у минулому році, це ви. Вільні люди вільного світу. Тих, хто об’єднався навколо підтримки вільного українського народу в нашій спільній боротьбі за свободу... Третьої світової війни не буде, це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі", - підкреслив глава держави.

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