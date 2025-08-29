Творці назвали дату прем'єри стрічки.

У Великій Британії почали знімати новий фільм зі всесвіту "Зоряні війни". У зв'язку з цим Lucasfilm оголосила акторський склад майбутньої стрічки.

За офіційною інформацією, опублікованою на Starwars.com, до касту доєдналися Флінн Грей, Метт Сміт, Міа Гот, Аарон П'єр, Саймон Берд, Джамаель Вестман, Деніел Інгз та Емі Адамс, а також раніше оголошений Раян Гослінг.

Режисером фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач" виступає Шон Леві - автор таких робіт, як "Дедпул і Росомаха", "Ніч у музеї" та "Реальна сталь". Своєю чергою над сценарій працює Джонатан Троппер.

Відео дня

"Я відчуваю глибоке хвилювання і честь, коли ми починаємо виробництво фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач". З того дня, як Кеті Кеннеді зателефонувала мені і запросила розробити оригінальну пригоду в цій неймовірній галактиці "Зоряних воєн", цей досвід став здійсненням мрії, як у творчому, так і в особистому плані", - емоційно прокоментував початок виробництва стрічки режисер Шон Леві.

У своїй заяві Леві також наголосив, що для нього робота над проєктом має не лише професійне, а й особисте значення. Режисер зізнався, що саме культова сага сформувала його бачення кіно і вплинула на ставлення до історій на великому екрані:

"Зоряні війни" сформували моє уявлення про те, що може зробити історія, як персонажі та кінематографічні моменти можуть жити з нами вічно. Приєднатися до цієї галактики розповідей з такими блискучими колегами на екрані та за його межами - це найцікавіше, що могло трапитися в моєму житті".

"Зоряні війни: Зоряний винищувач" - це самостійний оригінальний фільм, події якого відбуваються у часовому проміжку, що досі не був показаний у франшизі. Попередньо світова прем'єра фільму запланована на 28 травня 2027 року.

Раніше УНІАН писав про спін-офф "Володаря перснів" та про можливе повернення Орландо Блума до франшизи.

Вас також можуть зацікавити новини: