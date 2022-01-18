Фінал самого міжнародного шоу пройде у Турині на арені Pala Olimpico 14 травня / Скріншот

Суспільний мовник оприлюднив довгий список учасників Нацвідбору на Євробачення-2022, яке в цьому році пройде в італійському Турині.

До переліку ввійшли 27 учасників.

Член правління Суспільного, відповідальний за платформу телебачення, Ярослав Лодигін підтвердив, що мовник отримав велику кількість гідних заявок на участь у відборі: "Але боротьба іде за 8 місць у фіналі, тож найзапекліші суперечки попереду".

Йдеться про 284 заявки на участь.

Читайте такожРозсекречено імена деяких учасників шоу "Голос країни-12""Заявок цього року було дуже багато. Така увага до конкурсу дуже приємна. Я думаю, що успіх Go_A надихнув учасників цього року брати участь у Нацвідборі на Євробачення-2022. А рівень підготовки артистів різний, тому що є вже й молоді зірки, і досить відомі виконавці, а є й абсолютні дебютанти, групи, які, наприклад, під час пандемії вирішили почати свою музичну кар’єру", - розповів продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ" Олексій Гончаренко.

Уже наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.

Довгий список учасників Нацвідбору на Євробачення-2022

  1. Alina Pash
  2. AMARIIA
  3. Barleben
  4. DOdoBro
  5. Cloudless
  6. FIZRUK
  7. Gorim!
  8. IDXO
  9. Kalush Orchestra
  10. LAUD
  11. Laura Marti
  12. Michael Soul
  13. Our Atlantic
  14. Oyedamola
  15. ROXOLANA
  16. Schor
  17. SHY
  18. Sofia Shanti
  19. SOWA
  20. The blue artic
  21. The Tape Machine
  22. Victoria NIRO
  23. WELLBOY
  24. АНЦЯ
  25. Віка Ягич
  26. Східзахід
  27. Юлія Тімочко

Євробачення-2022: названо дату фіналу Нацвідбору

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Фінал самого міжнародного шоу пройде в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали — 10 та 12 травня.

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