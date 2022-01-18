Суспільний мовник оприлюднив довгий список учасників Нацвідбору на Євробачення-2022, яке в цьому році пройде в італійському Турині.
До переліку ввійшли 27 учасників.
Член правління Суспільного, відповідальний за платформу телебачення, Ярослав Лодигін підтвердив, що мовник отримав велику кількість гідних заявок на участь у відборі: "Але боротьба іде за 8 місць у фіналі, тож найзапекліші суперечки попереду".
Йдеться про 284 заявки на участь.
Читайте такожРозсекречено імена деяких учасників шоу "Голос країни-12""Заявок цього року було дуже багато. Така увага до конкурсу дуже приємна. Я думаю, що успіх Go_A надихнув учасників цього року брати участь у Нацвідборі на Євробачення-2022. А рівень підготовки артистів різний, тому що є вже й молоді зірки, і досить відомі виконавці, а є й абсолютні дебютанти, групи, які, наприклад, під час пандемії вирішили почати свою музичну кар’єру", - розповів продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ" Олексій Гончаренко.
Уже наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.
Довгий список учасників Нацвідбору на Євробачення-2022
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Віка Ягич
- Східзахід
- Юлія Тімочко
Євробачення-2022: названо дату фіналу Нацвідбору
Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ.
Фінал самого міжнародного шоу пройде в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали — 10 та 12 травня.