Але боротьба іде за 8 місць у фіналі, тож найзапекліші суперечки попереду, кажуть у Суспільному.

Суспільний мовник оприлюднив довгий список учасників Нацвідбору на Євробачення-2022, яке в цьому році пройде в італійському Турині.

До переліку ввійшли 27 учасників.

Член правління Суспільного, відповідальний за платформу телебачення, Ярослав Лодигін підтвердив, що мовник отримав велику кількість гідних заявок на участь у відборі: "Але боротьба іде за 8 місць у фіналі, тож найзапекліші суперечки попереду".

Йдеться про 284 заявки на участь.

Читайте такожРозсекречено імена деяких учасників шоу "Голос країни-12""Заявок цього року було дуже багато. Така увага до конкурсу дуже приємна. Я думаю, що успіх Go_A надихнув учасників цього року брати участь у Нацвідборі на Євробачення-2022. А рівень підготовки артистів різний, тому що є вже й молоді зірки, і досить відомі виконавці, а є й абсолютні дебютанти, групи, які, наприклад, під час пандемії вирішили почати свою музичну кар’єру", - розповів продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ" Олексій Гончаренко.

Уже наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.

Довгий список учасників Нацвідбору на Євробачення-2022

Alina Pash AMARIIA Barleben DOdoBro Cloudless FIZRUK Gorim! IDXO Kalush Orchestra LAUD Laura Marti Michael Soul Our Atlantic Oyedamola ROXOLANA Schor SHY Sofia Shanti SOWA The blue artic The Tape Machine Victoria NIRO WELLBOY АНЦЯ Віка Ягич Східзахід Юлія Тімочко

Євробачення-2022: названо дату фіналу Нацвідбору

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Фінал самого міжнародного шоу пройде в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали — 10 та 12 травня.

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