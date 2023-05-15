Глядачі "вибухнули" сміхом.

Цього року Вірменію на наймасштабнішому конкурсі пісні Євробачення представляла Brunette. Вона в дуеті з репером виконала ліричну баладу Future Lover.

У тексті є такі рядки "Fire in my veins", що в перекладі з англійської означає "вогонь в моїх венах". Однак слухачам почулося зовсім інше.

У соціальній мережі ТikТok з'явилося відео, автор якого поцікавився, чи багато людей почули в пісні "Fart in my face" (пукни мені в обличчя, - УНІАН).

Відео дня

Користувачі мережі спочатку здивувалися, а потім почали залишати смайлики, що сміються.

Вірменія на Євробаченні-2023 - що відомо

Цього року Вірменію представляла Brunette. Дівчина співає з 4 років, а в 18 випустила перший сингл. 2022 рік став для неї дуже продуктивним, оскільки відразу три її пісні стали справжніми хітами і підкорили соцмережі.

Глядачі яскраво зустріли Brunette і голосно проводжали її зі сцени. Однак журі різних країн світу поставили їй всього 69 балів. Однак і глядацьке голосування її не врятувало. Дівчина посіла 14 місце.

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