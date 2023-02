"Греммі "є "Оскаром" у світі музики.

У Лос-Анджелесі відбулася 65-та церемонія "Греммі". Вручення музичних нагород проходило на арені Crypto.com. На церемонії назвали накращих музикантів і найкращі пісні року.

Хто отримав "Греммі" - повний список

Традиційно на церемонії вручали нагороди за найкращі пісні, альбоми та дуети в різних жанрах музики.

Альбом року

"Греммі" отримав Гаррі Стайлз за альбом Harry's House. Він обійшов ABBA, Кендріка Ламара, Ліззоо і навіть Бейонсе.

"Це дійсно дуже мило, я так вдячний", - сказав Стайлз, отримуючи заповітну статуетку.

Найращий новий артист

У цій категорії перемогла джазова співачка Самара Джой. 23-річна співачка обійшла Måneskin і багатьох інших музикантів.

Найкращий запис року

Статуетку "Греммі" отримала співачка Ліззо за пісню About damn Time. Вона обійшла Бейсонсе, Доджу Кет, Кендріка Ламара та ABBA.

Пісня року

Найкращою Пісні року за версією "Греммі" назвали трек Just like That, який виконала Бонні Рейтт. У цій категорії вона залишила після себе пісні Адель, Тейлор Свіфт, Джей-Зі та Ліззоо.

Найкраще сольне поп-виконання

Переможцем в даній категорії стала співачка Адель. Заповітну статуетку "Греммі" їй принесло виконання пісні Easy On Me. До слова, кліп на цей трек зібрав понад 350 мільйонів переглядів.

Найкращий танцювально-електронний альбом

Почесну статуетку "Греммі" отримала Бейонсе. Перемогу їй приніс альбом Renaissance.

Найкращий реп-альбом

"Греммі" за найкращий реп-альбом отримав Кендрік Ламар. Він записав альбом Mr. Morale&The Big Steppers і, як відзначають фанати, відродив свою кар'єру.

Найкращий альбом в жанрі урбан-музики

Нагороду отримав Bad Bunny за альбом Summer without you.

Найкраще виконання поп-пісні в дуеті або групою

Статуетку "Греммі" отримали Сем Сміт і Кім Петрас. Їхня пісня Unholy підірвала мережу.

Наращий альбом в жанрі кантрі

Статуетку "Греммі" за найкращий кантрі-альбом отримав Віллі Нельсон. Перемогу йому приніс альбом A Beautiful Time.

Найкраща пісня R & B

Нагороду отримала співачка Бейонсе і її пісня Cuff It.

Найкращий танцювальний / електронний запис

"Греммі" отримала співачка Бейонсе. Ще одну статуетку їй принесла пісня Break My Soul.

Найкращий вокальний поп-альбом

Статуетку отримав Гаррі Стайлз, другу "Греммі" йому приніс альбом Harry's Ноиѕе.

Найкраще світове музичне виконання

Статуетку отримали Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode за пісню Bayethe.

Найкраще сольне кантрі-виконання

Другу "Греммі" отримала Віллі Нельсон. Критики високо оцінили її виконання пісні Live Forever.

Найкраще виконання R & B

У цій категорії могла б перемогти Бейонсе, але її обійшла Муні Лонг (Muni Long) з піснею Hrs & Hrs.

Найкраще реп-виконання

"Греммі" за найкраще реп-виконання отримав Кендрік Ламар. Перемогу йому приніс трек The Heart Part 5.

Найкраще виконання метал-пісні

Статуетку "Греммі" отримали Оззі Осборн і Тоні Айоммі за пісню Degradation Rules.

Найкраще виконання рок-пісні

Статуетку за виконання пісні Broken Horses отримала Бренді Карлайл.

Найкращий рок-альбом

"Греммі" отримав Оззі Осборн. Перемогу йому приніс альбом Patient Number 9.

Найкращий альбом альтернативної музики

Перемогу в даній категорії здобула група Wet Leg з однойменною назвою альбому.

Найкраще виконання в традиційному стилі R & B

Ще одну статуетку забрала Бейонсе. Вона отримала її за виконання пісні Plastic Off the Sofa.

Найкращий прогресивний альбом R&B

Статуетку отримав Стен Лейсі за альбом Gemini Rights.

Найкращий альбом R&B

"Греммі" в цій категорії отримав Роберт Гласпер. Перемогу йому приніс альбом Black Radio III.

Найкраща реп-пісня

Ще одну "Греммі" отримав Кендрік Ламар. Його пісня The Heart Part 5 стала найкращою у двох категоріях.

Найкращий комедійний альбом

Статуетку отримав Дейв Шаппель за альбом The Closer.

Найкращий фолк-альбом

"Греммі" вручили Медісон Каннінгем. Їй вдалося перемогти завдяки альбому Revealer.

Найкраща пісня кантрі

Найкращою кантрі піснею стала композиція Til you can't Метт Роджерса і Бен Стенніса.

Раніше УНІАН розповідав про Топ-5 найпопулярніших пісень, які ви точно шукали.

Вас також можуть зацікавити новини: