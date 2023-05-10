Україна "посунула" Францію.

9 травня відбувся перший півфінал Євробачення-2023. Після нього букмекери змінили свої прогнози. Так, вони досі пророкують перемогу Loreen зі Швеції. Незважаючи на те, що співачка вже перемагала в конкурсі, букмекери впевнені, що і цього разу вона може посісти перше місце.

На другій сходинці опинився Käärijä з Фінляндії. Його нестримний виступ викликав захват не тільки у букмекерів, а й у глядачів. Його проводжали зі сцени бурхливими оваціями.

А ось на третьому місці, на думку букмекерів, може опинитися Україна, хоча ще за день до першого півфіналу вона займала четверте місце. Дует TVORCHI виступить відразу у фіналі, адже в минулому році Україна перемогла на конкурсі.

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Ла Зара з Франції може посісти четверте місце на Євробаченні-2023. Після першого півфіналу букмекери вирішили, що у TVORCHI більше шансів на перемогу, ніж у Ла Зари, тому і "посунули" її з третього місця.

А ось закриває п'ятірку лідерів Бланка Палома з Іспанії з піснею EAEA. На її перемогу ставлять всього 4%. Однак переможе дівчина чи ні - стане відомо 13 травня, під час гранд-фіналу конкурсу.

Раніше стало відомо представники яких країн, які виступили в першому півфіналі Євробачення-2023, пройшли у фінал і будуть боротися за перемогу.

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