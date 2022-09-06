Ведучий відзнявся у кліпі та поїхав в ніч одразу у зону бойових дій.

У кліпі співачки та героїні шоу "Холостячка" Злати Огнєвіч на пісню "Лелека" знявся телеведучий Даніель Салем, який зараз захищає Україну у зоні бойових дій у складі ЗСУ.

В ефірі "Сніданку з 1+1" Огнєвіч співачка розповіла, що він мав дуже мало часу, проте згодився приїхати, коли почув, що історія буде присвячена українським жінкам та розкаже історію родини.

"Я розповіла, що цим проектом ми підтримаємо наших дівчат та жінок. Адже ми збираємо кошти у фонд, який допомагає жінкам, постраждалим від війни. І Даніель згодився, сам приїхав на зйомки, хоча мав дуже мало вільного часу. Він відзнявся, поїхав в ніч одразу у зону бойових дій. Я йому дуже вдячна за роботу і коли скінчиться війна, я дуже хочу, щоб він зіграв у справжньому великому драматичному кіно. Тому, що таких акторів дуже мало", - зізналась Огнєвіч.

Співачка дає багато благодійних концертів в Україні та поза її межами. Як заявила Злата, з моменту повномасштабного вторгнення на закордонних виступах у Європі та США за участі вдалось зібрати 9 млн гривень. Наразі вона продовжує власний тур "Світло" містами України, значна частина коштів з якого також йде на підтримку України.

Раніше відомий український телеведучий і ресторатор Даніель Салем, який пішов захищати країну в лавах ЗСУ, зізнався, що нещодавно був на лікарняному через травму спини.

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