Україну представила 14-річна Олена Усенко.

Сьогодні в Парижі відбувся фінал дитячого Євробачення-2021. Перемогу в конкурсі здобула 14-річна представниця Вірменії.

Про це повідомляється на сайті пісенного конкурсу.

У конкурсі взяли участь представники 19 країн. Пісня Малени "Qami Qami" набрала 224 бали від членів журі та глядачів.

На другому і третьому місці опинилися конкурсанти з Польщі (218 балів) і Франції (187 балів).

14-річна Олена Усенко з Білої Церкви, яка представляла на конкурсі Україну, опинилася на шостому місці (125 балів).

Нагадаємо, Олена Усенко 24 жовтня перемогла на національному відборі з піснею "Важіль". Вона обійшла 10 суперників і суперниць, отримавши найвищий бал як від журі, так і від глядачів.

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