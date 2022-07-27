Райдер підкреслив, що британці — "люблячі помічники".

Після рішення про проведення "Євробачення" у Великобританії британський співак Сем Райдер закликав співвітчизників до терпіння.

"Це партія України. Ми просто запрошуємо провести її до нас в будинок", - сказав фіналіст Євробачення в цьому році в відео в Instagram.

Райдер зазначив, що знає, як багато значить перемога для української групи Kalush Orchestra і проведення Євробачення-2023 в Україні, і йому сумно, що це не зможе статися.

"Ми знаємо, як влаштувати вечірку тут, у Великобританії", — зазначив 33-річний виконавець. "Наше хвилювання можна порівняти тільки з нашою зосередженістю на одній меті: тримати простір відкритим і під рукою, щоб допомогти там, де це необхідно, для проведення заходу, присвяченого українській культурі, історії та музиці. І солідаризуватися з рештою світу, який сяє в променях єдності".

Райдер також підкреслив, що не сумнівається, британці — "люблячі помічники".

Нагадаємо, Громадське поінформувало, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великобританії, а не в Україні.

Україна, як країна-переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2022, автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

У повідомленні громадського зазначено, що після рішення, що подію в наступному році неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, EBU розглянула ряд варіантів з мовником-переможцем, тому в результаті обговорень саме BBC виступить організатором 67-го пісенного конкурсу Євробачення

Як відомо, у травні український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 у Турині.

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