Режисером кліпу став креативний продюсер групи Валерій Бебко.

Популярний український гурт The Hardkiss презентувала новий кліп. Ролик знятий в японському стилі на пісню "Сестра".

Про це повідомила голос групи Юлія Саніна у своєму Instagram.

За даними Eurovision.ua, режисером ролика став відомий український кліпмейкер та невіддільна частина гурту Валерій Бебко. При цьому автором віршів виступила сама Саніна.

Ідею кліпу зіркове подружжя виношувало близько трьох місяців. Група рідко знімає ігрові кліпи й це завжди експеримент.

Читайте такожЮлії Саніній-31: найпопулярніші кліпи епатажної групи The Hardkiss"Були варіанти зняти ліричну і повсякденну історію, але ми врешті-решт зупинилися на драйві та кіношному арті. Під час підготовки до кліпу ми з Юлею переглянули два-три десятки найвідоміших світових екшенів. Такої кількості бойовиків ми, напевно, за останні десять років не бачили", - розповів Бебко.

При цьому Юлія зазначила, що "Сестра" - це історія порятунку.

"Кліп схожий на сцену з фільму, де глядач має право сам придумати початок та фінал", - вказала співачка.

Довідка УНІАН. The Hardkiss-українська рок-група, яка з'явилася у 2011 році та відразу ж завоювала серця не тільки українців, а й іноземних цінителів музики. В основному пісні пишуть самі учасники - Юлія Саніна і Валерій Бебко, який також є креативним продюсером групи.

The Hardkiss стали кращою рок-групою України у 2017 році за версією YUNA, а також кращим альтернативним проектом у 2016 і 2017 році за версією M1 Music Awards

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 червня на Алеї зірок з'явилася 66 іменна табличка з ім'ям українського рок-гурту The Hardkiss.

Цього року групі виповнюється десять років. Музиканти кажуть, довго вагалися або погоджуватися на таку пам'ятку, мовляв, не люблять, коли їх називають "зірками". Однак прийняли пропозицію заради своїх шанувальників.

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