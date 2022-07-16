Артистка представила нову версію відомої композиції Кузьми.

Українська співачка Ірина Білик переписала легендарну пісню Кузьми Скрябіна "Мовчати". Тепер слова в ній не про кохання, як співав автор, а про війну в Україні. Свою роботу артистка представила на YouTube.

"Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати. Ми рідних почнемо своїх обіймати і з ними у сховищах поруч мовчати... І будуть народжуватись немовлята, а янголи будуть над ними літати, і крилами небо почнуть закривати, допоки НАТО продовжить мовчати, та світло темряву зможе здолати, у пеклі згорить божевільний диктатор", - співає Білик.

Зірка цією композицією хотіла показати - не час мовчати, коли окупанти РФ бомблять мирні міста України, вбиваючи невинних людей і навіть маленьких дітей. Звірства, які загарбники ведуть в нашій країні, замовчувати неможливо.

Фанати захопилися роботою Ірини Білик і підтримали її.

"Міць і сила!!! Чудова Ірина, дякую за вашу творчість", "Спасибі вам, сильна пісня. Стільки болю ... Світе, захистіть Україну, тому що це зло піде далі", "Легендарна пісня з новим змістом, настільки важливим для кожного з нас! Дякую за вашу творчість. Слава Україні!", "Їхні душі з нами будуть поруч стояти. Вічна пам'ять невинно вбитим, вічна пам'ять і Слава героям, полеглим захищаючи нашу рідну Україну! Герої не вмирають!", - пишуть користувачі під відео.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик розповіла, що спілкується зі своїм екс-коханим Дікусаром, який зараз воює.

Також УНІАН писав, що Ляпіс Трубецькой переспівали свій культовий трек українською мовою.

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