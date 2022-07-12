Раніше на російську версію пісні вже було випущено два кліпи.

Білоруська група "Ляпіс Трубецкой" презентувала кліп на свій культовий трек "Воїни світла". Цього разу музиканти переспівали пісню українською мовою.

Текст української версії написав український поет і письменник Сергій Жадан.

"Всім воїнам світла і воїнам добра присвячується! У цей нелегкий для всіх нас час дуже важливо залишатися разом, залишатися сильними, справжніми воїнами! Саме тому ми вирішили порадувати наших друзів, наших братів і сестер піснею, яку Ви вже добре знаєте, ще з 2014 року. Але ми хочемо презентувати вам її на улюбленій нами і, я впевнений, багатьма з вас мові, а також у новій акустичній версії. Це пісня про свободу і любов, про боротьбу і віру і про перемогу добра над злом", – анонсував нову версію знаменитої пісні лідер групи Сергій Міхалок.

Раніше на російську версію пісні вже було випущено два кліпи. Перший, неофіційний, вийшов 1 березня 2014 року. У ньому використані кадри з Євромайдану та Революції Гідності. Він набрав 34 млн переглядів. Через кілька днів був випущений офіційний кліп, який набрав півмільйона переглядів.

Нагадаємо, Міхалок жорстко розкритикував Тихановську за її позицію щодо Путіна.

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