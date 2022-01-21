До альбому зірки увійшло шість треків.

Американська співачка Крістіна Агілера випустила іспаномовний міні-альбом La Fuerza. До нього увійшло шість пісень.

La Fuerza - це перший іспаномовний альбом Агілери за 20 років її творчості. Невдовзі вийдуть ще два EP іспанською мовою.

Сама співачка розповіла, що вже давно хотіла "віддати данину поваги своїм латиноамериканським корінням" й зробила це за допомогою музики.

Альбом доступний для прослуховування на топових платформах, зокрема й на Spotify.

Одночасно з виходом платівки Агілера показала кліп на сингл Santo, знятий венесуельським режисером Нано Гомесом.

Раніше відома співачка Крістіна Агілера оприлюднила в соціальній мережі яскравий знімок. На фото вона позує в чорній сукні-комбінації довжини міді з глибоким декольте. При цьому зірка сидить на піску і тримає в руці свої білі локони. В цілому фото вийшло дуже яскравим і сексуальним.

Вас також можуть зацікавити новини: