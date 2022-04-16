Українська телеведуча Леся Нікітюк випустила нову глузливу пісню про російський крейсер "Москва", який був потоплений українською ракетою "Нептун".
Телезірка переспівала пісню "Залишайся, хлопчик, з нами" з мультфільму "У синьому морі, в білій піні", пожартувавши у своїй версії композиції над затонулим флагманом Чорноморського флоту РФ.
"Але Москва уже горіла. Шкода, звичайно, не столиця. Але вона вже крокувала разом з російським кораблем", - співає Нікітюк.
У коментарях шанувальники Нікітюк оцінили її творчий підхід в цей непростий час.
"Леся, ви Богиня! І в мирний час і в неспокійний, даруєте нам посмішки"; "Пісня клас!!! Леся, підняли настрій!!!! Все буде Україна!!!"; "Леся, ваші пісні - окремий вид мистецтва! Що слова, що відео пробирають до душі"; "Мега актуально! Боже! Все-таки як в Україні багато талановитих людей", - пишуть користувачі в коментарях до відео.
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк опублікувала в своєму Instagram відео, на якому переспівала пісню "Сіла птаха", змінивши в ній слова. Вона висміяла російську пропаганду і новини про "біологічну зброю" в Україні, яка робить дітей схожими на Степана Бандеру.
Крейсер "Москва" потонув: що відомо
13 квітня недалеко від Одеси стався вибух на російському крейсері "Москва". Україна підтвердила, що завдала ракетний удар по кораблю з "Нептуна".
Росія ж, своєю чергою, підтвердила вибухи боєприпасів на"Москві". Пізніше Росія офіційно визнала, що крейсер потонув у Чорному морі.
Ракетний крейсер брав участь у війнах в Грузії, Сирії, а в 2014-му корабель блокував українські судна в Донузлаві. З 2016 року корабель в море не виходив через плачевний технічний стан.
У 2020 році на "Москві" завершили трирічний капітальний ремонт з модернізацією.
24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення РФ, ракетний крейсер "Москва" брав участь в атаці на острів Зміїний. Там "російський військовий корабель", у відповідь на пропозицію здатися, почув вже всесвітньо відому фразу - символ боротьби України.
Після того, як ракетний крейсер "Москва" з 16 крилатими ракетами виведений з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що знаходяться в Чорному морі, зменшився з 72 до 56, уточнив керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.