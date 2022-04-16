Телезірка потролила затоплений українською ракетою флагман Чорноморського флоту РФ.

Українська телеведуча Леся Нікітюк випустила нову глузливу пісню про російський крейсер "Москва", який був потоплений українською ракетою "Нептун".

Телезірка переспівала пісню "Залишайся, хлопчик, з нами" з мультфільму "У синьому морі, в білій піні", пожартувавши у своїй версії композиції над затонулим флагманом Чорноморського флоту РФ.

"Але Москва уже горіла. Шкода, звичайно, не столиця. Але вона вже крокувала разом з російським кораблем", - співає Нікітюк.

У коментарях шанувальники Нікітюк оцінили її творчий підхід в цей непростий час.

"Леся, ви Богиня! І в мирний час і в неспокійний, даруєте нам посмішки"; "Пісня клас!!! Леся, підняли настрій!!!! Все буде Україна!!!"; "Леся, ваші пісні - окремий вид мистецтва! Що слова, що відео пробирають до душі"; "Мега актуально! Боже! Все-таки як в Україні багато талановитих людей", - пишуть користувачі в коментарях до відео.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк опублікувала в своєму Instagram відео, на якому переспівала пісню "Сіла птаха", змінивши в ній слова. Вона висміяла російську пропаганду і новини про "біологічну зброю" в Україні, яка робить дітей схожими на Степана Бандеру.

Крейсер "Москва" потонув: що відомо

13 квітня недалеко від Одеси стався вибух на російському крейсері "Москва". Україна підтвердила, що завдала ракетний удар по кораблю з "Нептуна".

Росія ж, своєю чергою, підтвердила вибухи боєприпасів на"Москві". Пізніше Росія офіційно визнала, що крейсер потонув у Чорному морі.

Ракетний крейсер брав участь у війнах в Грузії, Сирії, а в 2014-му корабель блокував українські судна в Донузлаві. З 2016 року корабель в море не виходив через плачевний технічний стан.

У 2020 році на "Москві" завершили трирічний капітальний ремонт з модернізацією.

24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення РФ, ракетний крейсер "Москва" брав участь в атаці на острів Зміїний. Там "російський військовий корабель", у відповідь на пропозицію здатися, почув вже всесвітньо відому фразу - символ боротьби України.

Після того, як ракетний крейсер "Москва" з 16 крилатими ракетами виведений з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що знаходяться в Чорному морі, зменшився з 72 до 56, уточнив керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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