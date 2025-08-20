Артисти презентували нову композицію.

Сьогодні, 20 серпня, MELOVIN і Lama нарешті презентували свій довгоочікуваний дует. Артисти поєднали два своїх хіти, подарувавши шанувальникам нову композицію.

На YouTube вийшов кліп на пісню "Мені так треба Вітрила!". Це мікс культового хіта Lama "Мені так треба" і одного з найпопулярніших треків MELOVIN "Вітрила". Артистам вдалося поєднати дві абсолютно різні за настроєм роботи в одну гармонійну композицію.

"MÉLOVIN і Lama - це сплеск енергії та історія, яка мала статися. Дві стихії, два голоси, дві легендарні пісні, які дивовижним чином знайшли спільне і перетворилися на одне ціле. "Мені так треба Вітрила!" - не просто дует, а гімн сучасної української музики, де зустрічаються час, доля і безкомпромісна сила", - йдеться в описі до відео.

Відеокліп, як і сама пісня, має свій неповторний шарм. Зйомки проходили в рідному місті MELOVIN - Одесі. Тому робота вражає своїм візуалом та морськими пейзажами. Увагу привертають великі залізні ланцюги, які впродовж усього кліпу тягнуть артисти, але наприкінці таки скидають кайдани.

Шанувальники не стримують свого захоплення в коментарях і засипають дует компліментами:

"Дві легендарні пісні, які вже увійшли до золотого фонду сучасної української музики. Той, кому спала на думку ідея - об'єднати ці дві пісні, має надзвичайне музичне чуття. Естетика, гармонія, енергетика - бездоганно. А яка ж Лама прекрасна!... Вона наче витончена амфора, сповнена жіночності й таємниці. Дуже красива пара, і візуально, і музично".

Дует MELOVIN і Lama вже набирає обертів і задає конкуренцію іншим українським хітам у популярних музичних чартах. Трек "Мені так треба Вітрила!" вже доступний до прослуховування на стрімінгах.

