Фанати у захваті, вони пишуть, що нова версія пісні затьмарила стару.

Українська співачка Наталія Могилевська чуттєво переспівала українською свій хіт "Любила". У 2008 році зірка записала пісню російською мовою, а нині ж вона дала їй нове життя.

Співачка вже презентувала нову пісню на YouTube. Могилевська присвятила її усім людям, які зберегли кохання під час війни.

"Присвячую всім закоханим під час війни. Кажуть, найжахливіші моменти нашого життя інколи перетворюються на найкрасивіші. Я ніколи не бачила стільки любові навколо, скільки бачу зараз", - йдеться в описі до нової пісні.

Фанати у захваті від української версії хіта. Вони пишуть, що ця пісня затьмарила російську версію. Слова про кохання дійсно по-іншому сприймаються під час повномасштабної війни, адже усі емоції змінюються.

Реакція коментаторів на нову пісню Могилевської

"Дуже ніжна і чутлива пісня вийшла. Дякую за українську мову, вона найкраща"

"Обожнюю цю пісню. Дякую за українську версію. Дякую за концерт у Харкові"

"Моя кохана Наталочка! Пісня неймовірна, як i сама виконавиця"

"Наскільки голос ніжно українською звучить"

Пісня "Любила" російською мовою

Нагадаємо, раніше "Антитіла" довели до сліз кліпом про Бахмут.

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