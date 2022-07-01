Співак підкреслює - попри те, що історія війни у кожного своя, у людей є спільне горе.

Український мультиартист MONATIK представив публіці свій перший міні-альбом з 24 лютого. Туди увійшли пісні про війну в Україні, і про те, що близько всім українцям.

"Моя особиста музична історія війни, яка, на жаль, триває. Принаймні ті думки, які сьогодні вдалося перетворити на вірші і музику. Історія війни у кожного своя, але дуже схожа, важка і страшна, але з вірою в майбутнє. З вірою в нашу перемогу", - написав артист.

Він зазначив, що майже 5 місяців тривоги, страждання, страху і гніву, спроб знайти себе, всю сім'ю в розбитих мріях перетворилися на майже 19 хвилин музичних роздумів.

"Сьогодні найголовніше - не втратити надію. Тому сподіваюся, що Art Оборона не отримає продовження і війна скоро зникне з України. А ця музика зможе відвернути, надихнути, нагадати... створення музики в ці часи, особисто мене, рятує і захищає від занурення в громіздку темряву", - резюмував артист .

Нагадаємо, Святослав Вакарчук заспівав легендарну "Обійми" польською мовою.

Також УНІАН писав, що Дорофєєва оголосила, що перекладе один зі своїх хітів українською мовою.

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