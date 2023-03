Розповідаємо, якими хітами запам'ятався останній місяць зими.

Лютий з точки зору музичних новинок від українських артистів вийшов дуже насиченим і цікавим. Розповідаємо, які пісні зараз на слуху - їх точно варто додати в плейлист, якщо ще не зробили цього.

KOLA і MamaRika - Люди

І KOLA, і MamaRika - артистки, чиї пісні вражають своєю чуттєвістю і ніжністю. Об'єднавшись, вони створили справжній шедевр, від якого мурашки по шкірі. Пісня "Люди" присвячена всім українцям, а щемливий кліп нагадує про те, який хоробрий і сильний український народ.

MAX BARSKIH - Мамо, не плач

Артист у річницю повномасштабного вторгнення представив чуттєву пісню-звернення до українських матерів. Своєю композицією він дав зрозуміти - надія на швидке закінчення війни не згасає в серцях кожного, і саме вона допомагає рухатися вперед.

"Війна виходить на новий рівень у той час, як Україна вже рік живе в жорстокому протистоянні ворогові. Саме зараз мені вкотре хотілося б звернутися до кожного українця зі словами підтримки. Попри психологічну втому та звикання до постійних повітряних тривог й ракетних обстрілів, ми повинні зібратися з силами, тримаючи психологічну оборону з вірою в наших захисників. Дуже сподіваюся, що ця пісня допоможе слухачам в складний час і надасть сили не падати духом. Бо я щиро вірю в нашу перемогу й те, що весна вже близько", - прокоментував Макс Барських.

Антитіла - Фортеця Бахмут

Цю композицію хоч раз чув кожен українець, адже сьогодні вона - не просто тренд соціальних мереж, а пісня, яка неймовірно тонко і точно передає думки кожного українця. Красномовні рядки після прослуховування будуть крутитися в голові не один день, тому якщо ви ще не оновили свій плейлист, то зараз - саме час.

Також є акустична версія композиції.

Лана Дель Рей - A&W

У пісні артистка міркує про жіночність, а також про те, як жінок критикують в суспільстві. Композиція подана у формі семихвилинної балади, розділеної на дві частини. Перша частина супроводжується гітарами і фортепіано, друга - це електронне звучання.

Композиція стане частиною майбутнього альбому співачки - "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd". Його прем'єра очікується 24 березня.

Потап - Волонтер

Український репер випустив пісню на підтримку українських волонтерів - тих, хто щодня своєю працею допомагає постраждалим мирним українцям і військовослужбовцям. Як повідомив сам музикант, у написанні композиції він надихався батальйоном "Добробат".

Композиція отримала різні відгуки: більшості вона сподобалася, але були і такі, хто побачив в рядках неоднозначний сенс.

Нагадаємо, TVORCHI представили запальний саундтрек до фільму "Перший код".

