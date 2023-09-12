Артистка перекладатиме й інші пісні.

Популярна співачка Настя Каменських презентувала україномовну версію свого хіта "Это моя ночь", з якого власне і почалася її сольна кар'єра.

Нова версія треку отримала назву "Це є моя ніч". Каменських каже, що вже два роки співає виключно українською мовою.

"З самого початку сольного проекту NK я випустила багато треків українською мовою, які стали справжніми хітами і яким тисячі людей підспівували на концертах на головних міських площах і масштабних фестивалях. А останні два роки на благодійних концертах і заходах на підтримку України я виступаю виключно з україномовною програмою", - сказала співачка.

Вона додала, що буде перекладати українською й інші хіти. Зовсім скоро шанувальники почують нові версії пісень "Дівчата рулять", "Червоне вино" та "Попа як у Кім".

Текст пісні "Це є моя ніч"

Я хочу так, щоб ти зі мною був

(Всю ніч)

Щоб танцював і серце ти відкрив

Віч-на-віч

Постав хештег: моя ніч

Шукай мене, мене клич

Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч

Я хочу так, щоб ти зі мною був

(Ніч всю)

Щоб танцював і ніжно шепотів

(Люблю)

Постав хештег: моя ніч

Шукай мене, мене клич

Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч

Нагадаємо, кавер на "Ноченьку" Тіни Кароль вразив мережу в саме серце.

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