На щастя, слухачі в Україні впевнено дерусифікують свій плейлист.

Російська музика впевнено залишає плейлисти українців. УНІАН розповість про п'ять популярних пісень, які зайняли верхівку локального рейтингу Apple music. Їх точно варто додати собі, якщо ви ще не зробили цього!

Skofka - Чути гімн

"Поки буде "чути гімн" у всіх містах України, буде жити Україна! Наш народ вже показав себе і на що готовий, щоб захистити своє. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо, шкода тільки якимись жертвами", - сказано в описі до пісні.

Skofka зазначив, що присвятив композицію другові дитинства, який загинув на війні.

CHEEV - Гарно так

Попри те, що композиція вийшла ще в грудні 2021 року, зараз вона набула актуальності і стала однією з найбільш прослуховуваних пісень місяця.

100лиця & Skylerr - Вечорниці (Добрий день everybody)

Драйвова пісня про те, що в Україні - "найкращі вечорниці", звучить зараз без перебільшення на кожному кроці. У композиції згадані головні дійові особи - Борис Джонсон, Давид Арахамія, Анджеліна Джолі, Віталій Кім, Олексій Арестович і, звичайно ж, Володимир Зеленський.

Також включили в хіт і культову фразу Джонсона: "Добрий день, everybody", яку він виголосив під час свого візиту в Україну.

Chico & Qatoshi - Ластівки

У списку кращих кліпів на YouTube комопзіція зайняла сьому позицію, а ось в Apple music - четверту. Ще одна дуже танцювальна і життєстверджуюча пісня з кумедним текстом, який точно застрягне в голові вже після першого прослуховування.

KALUSH - Додому (feat. Skofka)

Ця пісня також написана до повномасштабного вторгнення, але для багатьох українців, які залишили свої будинки або залишилися без житла, вона стала дуже символічною. Співається в ній про те, що де б не була людина, вона завжди пам'ятає свою Батьківщину, свій рідний дім, де тепло і затишно.

Нагадаємо, "Антитіла" і Ед Ширан вперше разом наживо виконали 2step.

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