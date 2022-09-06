Російська музика впевнено залишає плейлисти українців. УНІАН розповість про п'ять популярних пісень, які зайняли верхівку локального рейтингу Apple music. Їх точно варто додати собі, якщо ви ще не зробили цього!
- Skofka - Чути гімн
- CHEEV - Гарно так
- 100лиця & Skylerr - Вечорниці (Добрий день everybody)
- Chico & Qatoshi - Ластівки
- KALUSH - Додому (feat. Skofka)
Skofka - Чути гімн
"Поки буде "чути гімн" у всіх містах України, буде жити Україна! Наш народ вже показав себе і на що готовий, щоб захистити своє. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо, шкода тільки якимись жертвами", - сказано в описі до пісні.
Skofka зазначив, що присвятив композицію другові дитинства, який загинув на війні.
CHEEV - Гарно так
Попри те, що композиція вийшла ще в грудні 2021 року, зараз вона набула актуальності і стала однією з найбільш прослуховуваних пісень місяця.
100лиця & Skylerr - Вечорниці (Добрий день everybody)
Драйвова пісня про те, що в Україні - "найкращі вечорниці", звучить зараз без перебільшення на кожному кроці. У композиції згадані головні дійові особи - Борис Джонсон, Давид Арахамія, Анджеліна Джолі, Віталій Кім, Олексій Арестович і, звичайно ж, Володимир Зеленський.
Також включили в хіт і культову фразу Джонсона: "Добрий день, everybody", яку він виголосив під час свого візиту в Україну.
Chico & Qatoshi - Ластівки
У списку кращих кліпів на YouTube комопзіція зайняла сьому позицію, а ось в Apple music - четверту. Ще одна дуже танцювальна і життєстверджуюча пісня з кумедним текстом, який точно застрягне в голові вже після першого прослуховування.
KALUSH - Додому (feat. Skofka)
Ця пісня також написана до повномасштабного вторгнення, але для багатьох українців, які залишили свої будинки або залишилися без житла, вона стала дуже символічною. Співається в ній про те, що де б не була людина, вона завжди пам'ятає свою Батьківщину, свій рідний дім, де тепло і затишно.
Нагадаємо, "Антитіла" і Ед Ширан вперше разом наживо виконали 2step.