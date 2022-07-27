По-новому зазвучала відома пісня "Красное вино".

Відома українська співачка Ольга Цибульська переспівала хіт Насті Каменських "Красное вино". Однак його вона не просто виконала на свій мотив, а ще й переклала українською мовою. Читайте в матеріалі УНІАН, як на це відреагували шанувальники.

На відео, опублікованому Цибульською, вона позує в коротких джинсових шортах і білій майці. Її волосся розпущене і недбало покладене на плечі. Свій ролик вона записала на тлі саду.

"Як тобі? Нова рубрика #люблюрідною P. S. черлений - темно-червоний", - підписала свій ролик Цибульська.

Шанувальники відзначили, що Ольга дійсно майстерно переклала пісню. Деякі написали, що нова українська версія навіть краща за російськомовну.

Нагадаємо, в середині липня члени команди Цибульської постраждали під час обстрілу Вінниці.

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