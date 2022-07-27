Відома українська співачка Ольга Цибульська переспівала хіт Насті Каменських "Красное вино". Однак його вона не просто виконала на свій мотив, а ще й переклала українською мовою. Читайте в матеріалі УНІАН, як на це відреагували шанувальники.
На відео, опублікованому Цибульською, вона позує в коротких джинсових шортах і білій майці. Її волосся розпущене і недбало покладене на плечі. Свій ролик вона записала на тлі саду.
"Як тобі? Нова рубрика #люблюрідною P. S. черлений - темно-червоний", - підписала свій ролик Цибульська.
Шанувальники відзначили, що Ольга дійсно майстерно переклала пісню. Деякі написали, що нова українська версія навіть краща за російськомовну.
Нагадаємо, в середині липня члени команди Цибульської постраждали під час обстрілу Вінниці.
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