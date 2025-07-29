На момент написання новини петиція вже набрала 148 підписів із 500 необхідних.

У Черкасах збирають підписи, щоб надати легендарному рок-музиканту Оззі Осборну звання почесного громадянина міста.

Відповідна петиція зʼявилася на офіційному порталі Черкаської міської ради. Автор петиції пояснює свою пропозицію тим, що Оззі Осборн зробив визначний внесок в розвиток культури.

Петицію було подано 26 липня, а збір підписів стартував 28 числа. На момент написання новини вона набрала 148 підписів із 500 необхідних.

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До завершення збору підписів залишилося 29 днів.

Оззі Осборн помер 22 липня

Нагадаємо, видатний музикант Оззі Осборн помер вранці 22 липня, про що повідомила його родина. Він відійшов у вічність всього за кілька тижнів після того, як відіграв прощальний концерт для шанувальників. Йому було 76 років.

Музикант мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, Осборн страждав від хвороби Паркінсона.

Легендарний виконавець підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, він випустив альбом Patient Number 9, вініл якого було представлено в кольорах українського прапора. Кошти від продажів, як обіцялося, мали перерахувати волонтерській організації Third Wave Volunteers.

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