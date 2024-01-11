Співачки поки не коментують це.

Тільки сьогодні, 11 січня, відбулося жеребкування серед учасників Нацвідбору на Євробачення-2024, а вже починаються інтриги та скандали.

Після того, як стали відомі всі пісні учасників, у мережі почалося жваве обговорення та критика.

Під хвилю хейту вже потрапила пісня учасників, які будуть виступати під номером 6, Джеррі Хейл та Альони Альони під назвою "Teresa & Maria".

Слухачі зазначають, що до постаті мати Терези є багато питань.

Реакція підписників

Підписники сторінки Джеррі Хейл почали писати свої коментарі. Вони зазначають, що у біографії мати Терези є сумнівні факти і оспівувати її у пісні - це неприпустимо.

"Я вибачаюсь, а чи нормально співати про мати Терезу? Чи може не всі розуміють до кінця її біографію? Ще у 1991 році вийшла стаття американського журналіста про умови тримання хворих у притулку, який саме Тереза називала "для вмираючих". Ще є документалка, де розкривається багато сумнівних фактів, зв'язки з максимально крінжовими політиками та бізнесменами того часу".

"Також не один раз бачив досить негативні факти про неї. До Діви Марії питань немає, а ось до мати Терези багато питань".

"Треба три секунди в гуглі, щоб дізнатися, хто така мати Тереза. Певно у вас був дуже завантажений графік, що ви не знайшли цих трьох секунд. Того що іншої причини, чому ви оспівуєте моральну людожерку, я не бачу".

Нагадаємо, що інший учасник Нацвідбору, група NAHABA, теж потрапив у скандал. Слухачі встигли розкритикувати їхню композицію "GLASSS", яка нібито схожа за звучанням на пісню "Нас не догонят" російського гурту t.A.T.u.

До речі, фінал Нацвідбору на Євробачення-2024 відбудеться 3 лютого 2024 року.

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