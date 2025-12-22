Причиною смерті музиканта стала хвороба.

У віці 74 років помер британський співак, автор пісень і гітарист Кріс Рі, відомий такими хітами як "Driving Home for Christmas" та "Looking for the Summer".

Як передає BBC, про смерть музиканта повідомив представник його родини. За словами близьких, Рі пішов із життя мирно - у лікарні, після короткої хвороби, перебуваючи поруч із дружиною та двома дітьми.

Кріс Рі широко відомий як один із найвпізнаваніших голосів британської сцени та автор хіта "Driving Home for Christmas", який став невід’ємною частиною різдвяного сезону в усьому світі. Пісня, випущена у 1986 році, щороку повертається до чартів і залишається однією з найпопулярніших святкових композицій.

Біографія Кріса Рі

Крістофер Рі народився 4 березня 1951 року в Мідлсбро, Англія. Він був одним із семи дітей у родині. Ранні роки провів допомагаючи в сімейному бізнесі - на фабриці морозива, що дозволило йому придбати першу гітару.

Рі почав займатися музикою лише в ранніх двадцятих роках, натхненний блюзовою та рок‑музикою, і спочатку виступав у місцевих групах, зокрема в команді Magdalene. У 1977 році він розпочав сольну кар’єру, і вже у 1978 році випустив дебютний альбом "Whatever Happened to Benny Santini?", із синглом "Fool (If You Think It’s Over)", що став хітом у США та приніс йому номінацію на премію Греммі.

Упродовж 1980‑х років Рі поступово здобував популярність у Європі. Хоча він довго був невідомий на британській сцені, альбоми "Shamrock Diaries" (1985) з синглами "Stainsby Girls" і "Josephine" почали приносити йому широку увагу, а "On the Beach" та "Dancing with Strangers" закріпили його позиції в чартах.

Наступні роки стали піком його успіху: альбом "The Road to Hell" (1989) не лише очолив британські чарти, а й став одним з найуспішніших релізів у його кар’єрі, а наступний "Auberge" (1991) також досяг першого місця в UK Albums Chart.

За свою кар’єр Ріа випустив понад 25 студійних альбомів і продав понад 30 мільйонів платівок по всьому світу. Він був номінований на численні музичні нагороди, включно з трьома номінаціями на Brit Awards.

Музикант був одружений зі своєю давньою партнеркою Джоан, з якою познайомився в юності, і мав двох дочок. У середині 1990‑х у нього діагностували рак підшлункової залози, і йому довелося видалити частину підшлункової залози та жовчного міхура, через що він став діабетиком. У 2016 році Рі переніс інсульт.

Попри численні проблеми зі здоров’ям, він продовжував працювати, випустивши альбом "Road Songs for Lovers" у 2017 році, та їздив у тури.

