Нова пісня показує два "світи" - війну і життя в тилу.

Святослав Вакарчук представив публіці пісню "Квіти мінних зон". Кліп, опублікований на YouTube "Океану Ельзи" містить кадри, зняті на Донбасі. Режисирував відеороботу Олег Томін.

Як поділилися музиканти, пісня була написана ще кілька років тому. Планувалося, що вона увійде до нового альбому ОЕ. Вакарчук хотів випустити його в квітні 2022 року, але завадила повномасштабна війна.

Згідно із задумом режисера, в кадрі показані відразу два "світи" - військовий і тиловий.

"Але найголовніше - це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки - війна, на відстані руки – тил. Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення: "Все добре у нас", "Я норм","Живий" або просто "+". І тут же - лють до ворога, яка перетворюється на рішучість, сміливість і непохитну віру у звільнення кожного метра своєї країни", - коментують учасники музичного колективу свій новий кліп.

Закінчується кліп словами офіцера 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрія Кочевенка: "Ми раді, що завдяки нам люди можуть нормально жити і працювати. Нехай ходять в кафе, нехай ходять в бари. Ми не хочемо, щоб в тилу хтось страждав із солідарності. Просто важливо, щоб про нас не забували. Ходіть в кафе, а ми переможемо, приїдемо і приєднаємося до вас".

В кінці кліпу анонсований збір пожертвувань на покупку нових пікапів для захисників.

Нагадаємо, лідер групи "Океан Ельзи" підтримав військових на Харківщині.

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