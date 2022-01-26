Це відео пронизало шанувальників до глибини душі.

Український репер і продюсер Олексій Потапенко презентував ліричне відео на пісню "Київ", в якому показав рідне місто з висоти пташиного польоту. Ця пісня увійде в новий альбом артиста "Без реклами".

"Де б я не знаходився, завжди з гордістю кажу, що я родом з Києва. Я розповідаю про нього як амбасадор, а київська нотка є у всій моїй творчості. Це місто для кожного своє, і у кожного є про нього історія. Мій "Київ" - денний і вечірній, літній і, як у цьому відео, прекрасний зимовий, ностальгічний спогад з дитинства і замальовка сучасного мегаполісу", - написав музикант під відео.

Читайте такожДзідзьо презентував кавер хіта Скрябіна "То моє море""Браво, Потап! Неймовірна пісня", "Київ набагато красивіший за Париж, Берлін і т. д! Такий затишний, зелений, чистий, різний і просто рідний", "До сліз.. Живу зараз в іншій країні, але як же люблю це місто", "Це бомба! Дуже крута пісня, душевна, і кліп - вау", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Måneskin відклав тур по Європі через коронавірус.

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